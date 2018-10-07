СМИ рассказали, кто стрелял в одесского "автомайдановца"

7 октября, 2018, 17:36

Журналисты узнали подробности вчерашней стрельбы на улице Космонавта Комарова в Одессе, в результате которой был ранен активист организации "Автомайдан-Одесса"

Перед этим состоялись жесткие переговоры между людьми Евгения Резвушкина и представителями киевской организации "САМ" ("Самостоятельная активная молодежь"), передает Думская.net со ссылкой на собственные источники.

"Один из "автомайдановцев", Иванов, вел себя резче всех и обругал гостей, после чего уехал. Те догнали его Dodge и пальнули из ИЖ-27 (охотничьего ружья, - ред.) мелкой дробью по задним фарам. Задели и самого водителя, но ранение легкое", - отметил собеседник издания в правоохранительных органах.

Упомянутые киевляне - это те самые вооруженные мужчины, которых полицейские задержали несколько дней назад в одесском отеле и отпустили после разъяснительной беседы, убедившись, что их оружие зарегистрировано.

Еще раньше, 13 сентября, их задерживали за обстрел "лотомаркета" на проспекте Добровольского и тоже отпустили. А летом САМовці конфликтовали с одесскими активистами организации "Украина - это мы".