СМИ рассказали, кто стрелял в одесского "автомайдановца"
Перед этим состоялись жесткие переговоры между людьми Евгения Резвушкина и представителями киевской организации "САМ" ("Самостоятельная активная молодежь"), передает Думская.net со ссылкой на собственные источники.
"Один из "автомайдановцев", Иванов, вел себя резче всех и обругал гостей, после чего уехал. Те догнали его Dodge и пальнули из ИЖ-27 (охотничьего ружья, - ред.) мелкой дробью по задним фарам. Задели и самого водителя, но ранение легкое", - отметил собеседник издания в правоохранительных органах.
Упомянутые киевляне - это те самые вооруженные мужчины, которых полицейские задержали несколько дней назад в одесском отеле и отпустили после разъяснительной беседы, убедившись, что их оружие зарегистрировано.
Еще раньше, 13 сентября, их задерживали за обстрел "лотомаркета" на проспекте Добровольского и тоже отпустили. А летом САМовці конфликтовали с одесскими активистами организации "Украина - это мы".
- Напомним, Нацполиция оперативно задержала тех, кто стрелял в "автомайдановца" из Одессы.
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