 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сенат утвердил судьей Верховного суда США выдвинутого Трампом Бретта Кавано

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США, несмотря на скандал, связанный с обвинениями Кавано в сексуальных домогательствах

Голосование состоялось в субботу, сообщило американское издание The Hill.

"Сенат в субботу утвердил Бретта Кавано судьей Верховного суда", - йдетьсяя в сообщении.

Законодатели проголосовали с незначительной разницей - 50 против 48, завершив ожесточенное политическое противостояние, которое продолжалось в течение нескольких месяцев после того, как предыдущий судья Верховного суда Энтони Кеннеди объявил о решении уйти на пенсию.

Голоса демократов и республиканцев разделились по партийным взглядах. В частности, представители Республиканской партии поддержали Бретта Кавано, который является ставленником президента Трампа. Демократы голосовали против судьи, которого сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах.

Тем не менее, в обеих партиях по одному законодателю проголосовали вопреки главной партийной позиции.

  • Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. Против него начали выдвигаться обвинения со стороны женщин в домогательствах в прошлом. В то же время на этапе слушаний в Сенате в профильном комитете было принято решение поддержать назначение судьи при условии проведения против него расследования ФБР. В четверг вечером ФБР обнародовало выводы расследования, не подтвердили вины Бретта Кавано.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2018 воскресенье

6 октября, 2018 суббота

больше новостей

7 октября, 2018 воскресенье

6 октября, 2018 суббота

5 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать