Сенат утвердил судьей Верховного суда США выдвинутого Трампом Бретта Кавано

7 октября, 2018, 08:15

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США, несмотря на скандал, связанный с обвинениями Кавано в сексуальных домогательствах

Голосование состоялось в субботу, сообщило американское издание The Hill.

"Сенат в субботу утвердил Бретта Кавано судьей Верховного суда", - йдетьсяя в сообщении.

Законодатели проголосовали с незначительной разницей - 50 против 48, завершив ожесточенное политическое противостояние, которое продолжалось в течение нескольких месяцев после того, как предыдущий судья Верховного суда Энтони Кеннеди объявил о решении уйти на пенсию.

Голоса демократов и республиканцев разделились по партийным взглядах. В частности, представители Республиканской партии поддержали Бретта Кавано, который является ставленником президента Трампа. Демократы голосовали против судьи, которого сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах.

Тем не менее, в обеих партиях по одному законодателю проголосовали вопреки главной партийной позиции.