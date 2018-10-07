Сенат утвердил судьей Верховного суда США выдвинутого Трампом Бретта Кавано
Голосование состоялось в субботу, сообщило американское издание The Hill.
"Сенат в субботу утвердил Бретта Кавано судьей Верховного суда", - йдетьсяя в сообщении.
Законодатели проголосовали с незначительной разницей - 50 против 48, завершив ожесточенное политическое противостояние, которое продолжалось в течение нескольких месяцев после того, как предыдущий судья Верховного суда Энтони Кеннеди объявил о решении уйти на пенсию.
Голоса демократов и республиканцев разделились по партийным взглядах. В частности, представители Республиканской партии поддержали Бретта Кавано, который является ставленником президента Трампа. Демократы голосовали против судьи, которого сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах.
Тем не менее, в обеих партиях по одному законодателю проголосовали вопреки главной партийной позиции.
- Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США. Против него начали выдвигаться обвинения со стороны женщин в домогательствах в прошлом. В то же время на этапе слушаний в Сенате в профильном комитете было принято решение поддержать назначение судьи при условии проведения против него расследования ФБР. В четверг вечером ФБР обнародовало выводы расследования, не подтвердили вины Бретта Кавано.
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