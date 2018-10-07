СБУ обнародовала данные 206 наемников частной российской армии “Вагнера”

7 октября, 2018, 10:46

Служба безопасности Украины обнародовала список 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава частной военной компании Вагнера", в том числе и персональные данные о еще 8 погибших наемников

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“СБУ обнародует персоналии еще 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнера", которые ранее были идентифицированы Службой как участники февральских событий в Сирии, в том числе данные на 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений”, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий.

СБУ продолжит работу по разоблачению преступной деятельности так называемых частных военных компаний, подконтрольных спецслужбам РФ.