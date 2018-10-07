РПЦ сейчас находится на грани внутреннего раскола, - Людмила Филипович

7 октября, 2018, 21:50

Внутри Русской православной церкви (РПЦ) существует колоссальный риск новых церковных объединений

Об этом доктор философских наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Филипович заявила 7 октября 2018 года в эфире программы "Политический маринаД" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"У нас достаточно плоское представление о РПЦ. Нам кажется, что они все стоят на одной позиции и что там все придерживаются точки зрения своего патриарха. Ничего подобного. Там, как и в любой структуре, есть радикалы левые, есть правые радикалы, а подавляющее большинство такое срединное, смотрит за тем, кто в этой ситуации перетянет", - отметила исследовательница.

В частности, как она отметила, Кирилл (Гундяев) всегда считался левым радикалом, но в ситуации с предоставлением Томоса украинской церкви он заметно "правеет".

"Ситуация внутри этой церкви (РПЦ) является очень и очень неспокойной. У меня такое впечатление складывается, что раскол внутри этой церкви хотят использовать, чтобы завалить Российскую империю до конца и окончательно", - добавила Филипович.

При этом, как заявила профессор, степень религиозности граждан РФ значительно ниже, чем в Украине, где верующими себя считают 70% участников соцопросов, а на самом деле (если участвовать в религиозной жизни и тому подобное) таких около 10%.

Еще одним неблагоприятным для РПЦ фактором можно считать межличностное противостояние между российским диктатором Владимиром Путиным и, собственно, Кириллом, говорит она.

При этом Филипович считает, что Кирилл является более сильным и более опытным, чем Путин.