Нацполиция оперативно задержала тех, кто стрелял в "автомайдановца" из Одессы. Целью мог быть Резвушкин
Правоохранители предварительно установили, что на побратима Евгения Резвушкина совершали покушение в связи с конфликтом вокруг одесских лотомаркетов, передает Думская.net со ссылкой на информацию полицейских.
Задержанным готовятся объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
Напомним, инцидент произошел в субботу, 6 октября 2018 года, примерно в 23:00 на улице Космонавта Комарова. К автомобилю активиста Dodge, который стоял на светофоре, подъехал Volkswagen белого цвета. Из него вышли двое мужчин, вооруженных охотничьим ружьем. Они выстрелили в водителя Dodge, после чего скрылись.
Раненый самостоятельно доехал до заправки "Сокар", где вызвал "скорую" и Нацполицию.
С огнестрельным непроницаемым ранением поясничной области и бедра его доставили в больницу. Получив медицинскую помощь, он отправился домой и лечиться амбулаторно.
При этом, как отмечает издание, у самого Резвушкина тоже Dodge.
Это уже не первое покушение на одесских общественных активистов. Перед этим возле собственного подъезда был ранен в грудь Олег Михайлик, который боролся со скандальными застройками. Выпущенная киллерами пуля до сих пор находится в его легких, доставать ее будут за границей.
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