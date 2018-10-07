Нацполиция оперативно задержала тех, кто стрелял в "автомайдановца" из Одессы. Целью мог быть Резвушкин

7 октября, 2018, 15:24

Подозреваемых в ночном вооруженном нападении на активиста общественной организации "Автомайдан Одесса" задержали в городе Белгород-Днестровский

Правоохранители предварительно установили, что на побратима Евгения Резвушкина совершали покушение в связи с конфликтом вокруг одесских лотомаркетов, передает Думская.net со ссылкой на информацию полицейских.

Задержанным готовятся объявить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 6 октября 2018 года, примерно в 23:00 на улице Космонавта Комарова. К автомобилю активиста Dodge, который стоял на светофоре, подъехал Volkswagen белого цвета. Из него вышли двое мужчин, вооруженных охотничьим ружьем. Они выстрелили в водителя Dodge, после чего скрылись.

Раненый самостоятельно доехал до заправки "Сокар", где вызвал "скорую" и Нацполицию.

С огнестрельным непроницаемым ранением поясничной области и бедра его доставили в больницу. Получив медицинскую помощь, он отправился домой и лечиться амбулаторно.

При этом, как отмечает издание, у самого Резвушкина тоже Dodge.

Это уже не первое покушение на одесских общественных активистов. Перед этим возле собственного подъезда был ранен в грудь Олег Михайлик, который боролся со скандальными застройками. Выпущенная киллерами пуля до сих пор находится в его легких, доставать ее будут за границей.