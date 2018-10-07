На Закарпатье - недостаток грибов, грибники разочарованы

7 октября, 2018, 19:11

Сегодня уже 7 октября 2018 года, практически середина осени, а грибов в лесу практически нет

Об этом рассказывают местные грибники, которые несколько последних дней с надеждой что-то найти ходят по лесам Закарпатья. К сожалению, погода в области не подходит для роста грибов, ведь последний месяц было достаточно прохладно, передает Mukachevo.net.

И вот только сейчас, когда наступило "бабье лето", грибники надеются, что сезон тихой охоты все же начнется.

"Был сегодня утром в Черноголове, что на Великоберезнянщине, нашел только 2 гриба (см. фото)", - рассказал редакции любитель собирать грибы Александр.

Другой грибник, Владимир, также отметил, что прошелся сегодня возле Голубиного и Солочина на Свалявщине и насобирал аж 5 грибов.

Подтверждением плохого сезона есть и малое количество грибов на базарах. В Мукачево их практически нет, а если и найти, то придется заплатить 60 грн за несколько грибов.

Закарпатцы могут позавидовать разве что соседям с Ивано-Франковщины, ведь, согласно публикациям в сети, грибы там есть, сезон собирания идет полным ходом.