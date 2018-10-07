На столичной Борщаговке водитель Opel Vectra пострадал от своего нелепого поворота
7 октября, 2018, 22:36
Вечером в воскресенье, 7 октября 2018 года, в Святошинском районе города Киева на перекрестке бульвара Ромена Роллана и ул. Тулузы столкнулись Opel Vectra и Mercedes
Как удалось узнать ВартовимЕспресо, машины двигались навстречу друг другу по бульвару Ромена Роллана.
Водитель, поворачивая налево на улицу Тулузы, не пропустил Mercedes и совершил лобовое столкновение с последним.
В результате аварии водитель-нарушитель был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и рассечением головы.
"К счастью, авария обошлась одним пострадавшим, ведь в Mercedes'е водитель и двое детей на заднем сидении были пристегнуты ремнями безопасности, что и уберегло их от вероятных травм", - отмечается в сообщении.
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