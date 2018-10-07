На Елисейских полях в Париже обстреляли авто: есть раненые
7 октября, 2018, 19:54
Утром в воскресенье, 7 октября 2018 года, в центре Парижа произошла стрельба
Об этом передает Еспресо.TV.
Двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по легковушке.
Водителя и пассажира обстрелянного авто госпитализировали с ранениями.
Состояние обоих пострадавших является критическим.
По предварительным данным французской полиции, нападение произошло из-за выяснения межличностных отношений.
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