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На Елисейских полях в Париже обстреляли авто: есть раненые

Утром в воскресенье, 7 октября 2018 года, в центре Парижа произошла стрельба

Об этом передает Еспресо.TV.

Двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по легковушке.

Водителя и пассажира обстрелянного авто госпитализировали с ранениями.

Состояние обоих пострадавших является критическим.

По предварительным данным французской полиции, нападение произошло из-за выяснения межличностных отношений.

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