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Минные поля на Донбассе теперь видно в интерактивном режиме

Минобороны разработало интерактивную карту заминированных территорий Донбасса

Об этом передает Еспресо.TV.

С помощью карты можно узнать все подробности о заминированном участке.

Карту создано с помощью организации HALO Trust.

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