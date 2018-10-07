Минные поля на Донбассе теперь видно в интерактивном режиме
7 октября, 2018, 17:57
Минобороны разработало интерактивную карту заминированных территорий Донбасса
Об этом передает Еспресо.TV.
С помощью карты можно узнать все подробности о заминированном участке.
Карту создано с помощью организации HALO Trust.
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