Легендарный учитель из Черновцов назвал три основные проблемы украинских педагогов

7 октября, 2018, 21:33

Черновицкий учитель физики и астрономии, лучший учитель Украины Пауль Пшеничка объяснил, с какими основными проблемами сталкиваются сейчас украинские учителя

По его мнению, это низкая зарплата, нехватка свободного времени и дополнительные обязанности, сообщает Рубрика.

"Самая первая (проблема, - ред.) - это низкая оплата работы. Сколько бы сейчас власть не хвалила изменения по зарплате учителя, вопрос остается актуальным и нерешенным. Ему нужен интернет, хороший компьютер, он должен быть нормально одет, иметь деньги на транспорт и тому подобное. В некоторых странах даже доплачивают на эти расходы", - отметил Пшеничка.

Кроме того, добавил он, у учителя отнимают много времени, отвлекая его на посторонние вещи.

"Свободное время учителя - это его золотой ресурс, и его нельзя трогать. А сейчас этот ресурс просто дерибанят. Во-первых, он должен писать и заполнять огромное количество бумаг, которые никому не нужны. Во-вторых, учитель должен сидеть на множестве совещаний и педсоветов, что является просто абсурдом и примером плохого менеджмента. И на учителя сбрасывают такие вещи, которыми он вообще не должен заниматься. Например, заполнять залы неизвестную кому и зачем, ходить на какие-то концерты", - добавил педагог.

И третья проблема, по его словам, это неудовлетворительные условия труда украинских учителей.

"Я - учитель физики, у меня должен быть лаборант. Но его никогда нет. У меня должен быть полноценный кабинет, а он сейчас неукомплектован! Химия, биология, физика, труд - все эти предметы требуют специального оборудования", - добавил Пшеничка.