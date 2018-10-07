Количество пострадавших от отравления в детсаду Нетешина возросло до 36
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
“На Хмельнитчине следователи открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений г. Нетешин. Дети в возрасте от трех до шести лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября. По состоянию на утро 7 октября в медицинских заведениях Нетешина с предварительным диагнозом “гастроэнтероколит средней тяжести» находится 36 пациентов (29 детей и 7 взрослых)”, - говорится в сообщении.
Следователи назначили ряд экспертиз с целью установления причин отравления, отметили в Нацполиции.
В ведомстве отметили, что производство открыто по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Как сообщалось, по состоянию на 6 октября в медучреждениях Нетешина в связи с пищевым отравлением находились 22 воспитанника детского сада и трое взрослых.
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