Гройсман обещает повысить зарплаты учителям

7 октября, 2018, 20:06

Предпосылками успешного реформирования образовательной отрасли является "должное создание комфортных условий труда, достойная награда", уверен глава украинского правительства Владимир Гройсман

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня работников образования, текст которого распространен правительственной пресс-службой.

"Правительство и Министерство образования и науки упорно работают над тем, чтобы педагоги имели заслуженное уважение в обществе, чувствовали защищенность и уверенность в завтрашнем дне", - отметил Гройсман.

Также он выразил уверенность в том, что совместными усилиями Кабмина и педагогам "удастся достичь цели - изменить не только отечественную сферу образования, но и всю страну".