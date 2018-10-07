Гройсман обещает повысить зарплаты учителям
7 октября, 2018, 20:06
Предпосылками успешного реформирования образовательной отрасли является "должное создание комфортных условий труда, достойная награда", уверен глава украинского правительства Владимир Гройсман
Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня работников образования, текст которого распространен правительственной пресс-службой.
"Правительство и Министерство образования и науки упорно работают над тем, чтобы педагоги имели заслуженное уважение в обществе, чувствовали защищенность и уверенность в завтрашнем дне", - отметил Гройсман.
Также он выразил уверенность в том, что совместными усилиями Кабмина и педагогам "удастся достичь цели - изменить не только отечественную сферу образования, но и всю страну".
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