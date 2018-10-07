 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Этой ночью следует ожидать заморозков

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает по поводу наступления холодов

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, которая, в свою очередь, ссылается на Украинский гидрометцентр.

В ночь с 7 на 8 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

Тогда как днем завтра будет тепло и облачно.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

7 октября, 2018 воскресенье

6 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать