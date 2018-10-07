Этой ночью следует ожидать заморозков
7 октября, 2018, 18:12
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает по поводу наступления холодов
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