Этой ночью следует ожидать заморозков

7 октября, 2018, 18:12

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает по поводу наступления холодов

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, которая, в свою очередь, ссылается на Украинский гидрометцентр.

В ночь с 7 на 8 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

Тогда как днем завтра будет тепло и облачно.