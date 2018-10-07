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Эрдоган "навсегда закрыл" тему кредитов от МВФ для Турции

Турция больше не намерена обращаться в Международный валютный фонд (МВФ) по кредитам

Об этом в воскресенье, 7 октября 2018 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Сегодняшней Турции не нужны займы и другая техническая поддержка со стороны МВФ", - сказал Эрдоган.

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Он добавил, что "тема кредитования от МВФ навсегда закрыта".

  • В сентябре представитель Эрдогана обвинил США в желании начать глобальную экономическую войну.
  • Также официальная Анкара утверждает, что Вашингтон пытается обвалить курс турецкой лиры.
  • В стране в настоящее время фиксируются самые высокие с 2003 года темпы инфляции.
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