Эрдоган "навсегда закрыл" тему кредитов от МВФ для Турции
7 октября, 2018, 22:13
Турция больше не намерена обращаться в Международный валютный фонд (МВФ) по кредитам
Об этом в воскресенье, 7 октября 2018 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
"Сегодняшней Турции не нужны займы и другая техническая поддержка со стороны МВФ", - сказал Эрдоган.
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Он добавил, что "тема кредитования от МВФ навсегда закрыта".
- В сентябре представитель Эрдогана обвинил США в желании начать глобальную экономическую войну.
- Также официальная Анкара утверждает, что Вашингтон пытается обвалить курс турецкой лиры.
- В стране в настоящее время фиксируются самые высокие с 2003 года темпы инфляции.
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