Эрдоган "навсегда закрыл" тему кредитов от МВФ для Турции

7 октября, 2018, 22:13

Турция больше не намерена обращаться в Международный валютный фонд (МВФ) по кредитам

Об этом в воскресенье, 7 октября 2018 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Сегодняшней Турции не нужны займы и другая техническая поддержка со стороны МВФ", - сказал Эрдоган.

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Он добавил, что "тема кредитования от МВФ навсегда закрыта".