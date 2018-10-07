Бразилия одновременно избирает президента, парламент и губернаторов

7 октября, 2018, 16:03

Бразильцы в воскресенье, 7 октября 2018 года, выбирают нового президента, 513 депутатов парламента и 53 члена сената, а также губернаторов 26 штатов страны

Бывший военный Жаир Болсонару, известный своими крайними правыми взглядами, согласно последним социологическим опросам, является фаворитом в первом туре президентских выборов и может рассчитывать на около 35% голосов избирателей. Болсонару иногда называют бразильским "Дональдом Трампом", передает DW.

Жаир Болсонару

Его соперник - представитель от Рабочей партии Фернандо Хаддад - в настоящее время имеет более 20% поддержки, поэтому аналитики предполагают, что он победит Болсонару во втором туре. Хаддад стал кандидатом в президенты от Рабочей партии после того, как ее лидера, осужденного за коррупцию, экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву отказались зарегистрировать кандидатом в президенты на этих выборах.

Фернандо Хаддад

Кроме Болсонару и Хаддада шансы попасть во второй тур имеют еще трое из 13 кандидатов.

Справка

Выборы проходят на фоне наихудшей рецессии в истории страны, которая привела к сокращению экономики на семь процентов в 2015-2016 годах, а также международного скандала с нефтяным гигантом Petrobras, который имел коррупционные связи с третью министров Бразилии в период между 2014 и 2017 годами.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003-го до 2010 года. В 2017 году суд в Бразилии приговорил бывшего президента к 12 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции и отмывании денег. Лула да Силва, который отбывает наказание с апреля 2018 года, отрицает все обвинения и считает себя "политическим узником".

На выборах голосуют около 147 млн человек. В случае, если победитель президентских выборов определится в первом туре, второй тур состоится 28 октября.