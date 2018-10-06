Жительница Константиновки помогла спасти ребенка, воспользовавшись мобильным приложением "Полиция 102"
"Нетрезвый мужчина ведет за руку маленькую девочку, одетую в летнюю одежду при 10 градусах", - такое тревожное сообщение вместе с фото получили полицейские через мобильный сервис. На место был направлен наряд.
Оперативно прибыв на сообщение от неравнодушной женщины, полицейские остановили мужчину с озябшим ребенком. Выяснилось, что мать оставила свою 5-летнюю дочь на пьяного знакомого, а сама пошла гулять. Мужчина вышел с девочкой на улицу, не обращая внимания, что она одета не по погоде - в майке и легкой юбке, рассказывает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Сотрудники полиции разыскали мать и вернули ребенка домой. Как оказалось, в доме царит беспорядок и нечего есть. В садик ребенок не ходит. Установлено, что семья состоит на учете социальной службы.
За невыполнение родительских обязанностей ювенальные полицейские составили в отношении женщины протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях и дали срок на устранение недостатков.
Через несколько дней полиция опять наведалась к нарушительнице, чтобы проверить условия воспитания ребенка. На этот раз в доме было убрано и приготовлена еда. Сотрудники ювенальной превенции и в дальнейшем будут контролировать ситуацию в семье.
Справка
"Сообщить о правонарушении" - не единственная функция мобильного приложения. В нем также есть кнопка экстренного вызова: одно нажатие - и на место немедленно прибудет наряд полиции. Программа сама вычислит, где вы находитесь. За период работы сервиса полиция приняла 260 таких вызовов.
Кроме того, граждане активно пользуются функцией проверки автомобиля по госномеру - не похищен ли он. Еще 79 человек установили услугу "родительская забота", которое позволяет дистанционно контролировать безопасность ребенка.
Также из приложения можно узнать последние новости Нацполиции и оставить отзыв о качестве работы полиции по обращению заявителя.
Напомним, мобильное приложение "Полиция 102" был запущен в мае 2017 года. Максимально простой в пользовании, он предназначался в первую очередь для безопасности детей. Также вызвать полицию с его помощью могут люди с нарушениями слуха и речи.
Сейчас мобильным приложением пользуются около 3,5 тыс. людей.
Скачать мобильное приложение можно здесь.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика