Жительница Константиновки помогла спасти ребенка, воспользовавшись мобильным приложением "Полиция 102"

6 октября, 2018, 17:46

Мобильное приложение "Полиция 102" дает возможность сообщить в полицию о происшествии, свидетелем которого вы стали, в формате смс-сообщения с возможностью добавления фото. Одно смс способно спасти чью-то жизнь. За почти полтора года работы приложения функцией "сообщить о правонарушении" воспользовались более 500 граждан

"Нетрезвый мужчина ведет за руку маленькую девочку, одетую в летнюю одежду при 10 градусах", - такое тревожное сообщение вместе с фото получили полицейские через мобильный сервис. На место был направлен наряд.

Оперативно прибыв на сообщение от неравнодушной женщины, полицейские остановили мужчину с озябшим ребенком. Выяснилось, что мать оставила свою 5-летнюю дочь на пьяного знакомого, а сама пошла гулять. Мужчина вышел с девочкой на улицу, не обращая внимания, что она одета не по погоде - в майке и легкой юбке, рассказывает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Сотрудники полиции разыскали мать и вернули ребенка домой. Как оказалось, в доме царит беспорядок и нечего есть. В садик ребенок не ходит. Установлено, что семья состоит на учете социальной службы.

За невыполнение родительских обязанностей ювенальные полицейские составили в отношении женщины протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях и дали срок на устранение недостатков.

Через несколько дней полиция опять наведалась к нарушительнице, чтобы проверить условия воспитания ребенка. На этот раз в доме было убрано и приготовлена еда. Сотрудники ювенальной превенции и в дальнейшем будут контролировать ситуацию в семье.

Справка

"Сообщить о правонарушении" - не единственная функция мобильного приложения. В нем также есть кнопка экстренного вызова: одно нажатие - и на место немедленно прибудет наряд полиции. Программа сама вычислит, где вы находитесь. За период работы сервиса полиция приняла 260 таких вызовов.

Кроме того, граждане активно пользуются функцией проверки автомобиля по госномеру - не похищен ли он. Еще 79 человек установили услугу "родительская забота", которое позволяет дистанционно контролировать безопасность ребенка.

Также из приложения можно узнать последние новости Нацполиции и оставить отзыв о качестве работы полиции по обращению заявителя.

Напомним, мобильное приложение "Полиция 102" был запущен в мае 2017 года. Максимально простой в пользовании, он предназначался в первую очередь для безопасности детей. Также вызвать полицию с его помощью могут люди с нарушениями слуха и речи.

Сейчас мобильным приложением пользуются около 3,5 тыс. людей.

Скачать мобильное приложение можно здесь.