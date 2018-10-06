Юнкер призвал ускорить включение балканских стран в ЕС из-за угрозы войны
Об этом 5 октября в австрийской Вене заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Bloomberg.
По мнению главы Еврокомиссии, Евросоюз должен рассмотреть идею предыдущего присоединения для стран – кандидатов на вступление в союз, чтобы улучшить экономическую ситуацию еще до вступления.
"Если мы украдем перспективу присоединения у стран Западных Балкан, если в этом крайне сложном европейском регионе появится впечатление, что мы несерьезны, мы рано или поздно снова столкнемся с тем, что было на Балканах в 1990-х", – сказал он.
Только два из шести государств, образовавшихся после распада Югославии, вступили в Евросоюз - Словения и Хорватия. Крупнейшая из них - Сербия - начала формальные переговоры с Евросоюзом, но для вступления в блок Брюссель требует от Белграда выполнения множества условий, одно из которых предусматривает нормализацию отношений с Косово. Этот регион в одностороннем порядке отделился от Югославии в 1990-х после войны за независимость, а в 2008 году парламент Косово провозгласил независимость республики.
- Как сообщалось, Юнкер предложил ЕС "новый альянс" с Африкой.
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