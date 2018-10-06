История повернулась бы иначе, если б Янукович и Тимошенко не заблокировали б американцам добычу энергоносителей возле Керчи, - Ехануров

6 октября, 2018, 21:15

Виктор Янукович и Юлия Тимошенко несут ответственность за то, что американская фирма "Венко" не смогла заниматься добычей углеводородов на Прикерченском участке, и как следствие в этом регионе не представлены американские интересы

Об этом кандидат экономических наук, премьер-министр Украины в 2005-2006 годах Юрий Ехануров заявил вечером 6 октября 2018 года в эфире программы "МаринаД" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"Никто не говорит об одной вещи. В 2005 году мы начали тендер на Прикерченский участок, и тогда, в 2006 году, американская фирма "Венко" выиграла тендер. Мы считали, что наступит время, когда американские интересы будут четко представлены на той границе Украины, которая не признана Российской Федерацией. Ведь по морю россияне никак не шли на встречу. Тогда я считал, что это по факту будет все сделано. Что произошло дальше? В августе 2006 года приходит правительство Януковича. Они посмотрели: "Неправильная делёжка". Они быстренько образуют фирму-прокладку. Четырех студенток находят в Киеве. Видно, симпатичные девушки были. Образовали фирму, и эта фирма стала вместе с американцами заниматься проблемами освоения Прикерченского участка. Так было очень недолго, потому что пришло правительство Тимошенко", - напомнил экс-премьер.

А при Тимошенко, продолжил Ехануров, вообще заблокировали соглашение с "Венко".

"Вместо того, чтобы эту прокладку снять, была полностью перекрыта тема вообще этого соглашения с "Венко". И "Венко" подала в Стокгольмский арбитраж", - добавил политик.

А ведь, заметил он, присутствие бизнеса из США на упомянутом участке украинско-российской морской границы могло, по его словам, иметь решающее геополитическое значение.

"Представьте себе, как бы изменилась история, если бы шла разработка Прикерченского участка американской фирмой "Венко". А договоренность там была 50 на 50. Они отдают нам нефтью и газом, а половина их остается. Прекрасно все бы было, но команда из Москвы была выполнена. Что правительством Тимошенко, что потом президентом Януковичем", - подчеркнул Ехануров.

По его словам, до 2014 года Кремль все время "вел" в Украине газовую тему, не допуская утверждения украинской газовой самостоятельности.

"Я в этом вижу одно - четкая режиссура из Москвы. Они (россияне, - ред.) все время вели эту тему. И сателлиты их в Украине четко выполняли, все игроки выполняли. И до сих пор продолжают выполнять задачи, которые были поставлены", - подытожил Ехануров.