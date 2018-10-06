Яценюк выступает за срочное введение постоянной международной мониторинговой миссии на Азове

6 октября, 2018, 18:55

Лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает необходимым безотлагательно ввести постоянную международную мониторинговую миссию на Азовском море

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода во время своего визита в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы не допустим, чтобы Россия заблокировала Азов и Мариуполь. Следует срочно ввести постоянную международную мониторинговую миссию на Азовском море", - подчеркнул Яценюк

Он подчеркнул, что конфликт на Азове - "часть плана агрессии России против Украины".

"Аннексия Крыма, дальше Донецк и Луганск, дальше Путин надеялся, что он захватит Мариуполь, Херсон, дойдет до Одессы, дотянет полностью цепочку в Приднестровье.

Это был изначальный план Путина. Он думал, что его там с караваями будут встречать, а встретили вооруженные украинцы, которые сражаются за свою страну ", - сказал политик.

План страны-агрессора вполне понятен, подчеркнул руководитель "Народного фронта":

"Изолировать Мариуполь, дестабилизировать его, попробовать реализовать план захвата дальнейших территории Украины".

Яценюк добавил, что украинские Военно-морские силы увеличивают свое присутствие, но "онао недостаточно, несмотря на то, что мы отстроили армию". Он отметил, что Украина воюет с ядерной державой, "которая тратит десятки миллиардов долларов на свои вооруженные силы".

"Я считаю, что страны-члены НАТО, а не только США, должны принять решение по поставкам военных судов для охраны Азовского моря. Что касается политических аспектов, то, конечно, мы не хотим эскалации. Но мы не допустим, чтобы Россия заблокировала Азов и заблокировала Мариуполь. Поэтому я считаю, что нужно срочно ввести постоянную международную мониторинговую миссию на Азовском море ", - подчеркнул Яценюк.