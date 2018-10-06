Возле Киевской телебашни непристегнутый водитель Škoda Fabia "чудил" на дороге и оказался с переломами в больнице

6 октября, 2018, 15:46

На улице Мельникова в Шевченковском районе столицы, легковушка Hyundai протаранила Škoda Fabia, водитель которой в тяжелом состоянии оказался в больнице

Подробности передают с места события Вартови.Еспресо.

Как отмечается, к трагедии едва не привело пренебрежение элементарными правилами дорожного движения (ПДД).

По словам свидетелей, водитель автомобиля Škoda, пренебрегая правилами дорожного движения, пытался развернуться через двойную сплошную полосу. В свою очередь водитель Hyundai такого маневра не ожидал и пытался избежать столкновения, однако у него не получилось. Его машина влетела в шины нарушителя, пбок маосле чего отлетела в дерево.

В результате аварии водителя-нарушителя из Škoda Fabia забрали в тяжелом состоянии в больницу.

У мужчины - закрытая черепоно-мозговая травма и переломы конечностей.

"Более того, водитель-нарушитель был не пристегнут", - отмечается в сообщении.