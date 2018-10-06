В Киеве лейтенанта ВСУ задержали при краже вертолетных двигателей
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
“Факт кражи оборудования из авиационно-технического состава воинской части был задокументирован во время контроля за совершением преступления в виде специального следственного эксперимента“, – сказано в пресс-релизе.
“...Офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего погрузил указанное военное имущество и увез его с целью его дальнейшей продажи за границу”, – информируют в прокуратуре.
Задерживали лейтенанта в порядке ст. 208 УПК следователи Дарницкого управления полиции ГУ НП столицы и сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ.
Оба авиационных двигателя ТВЗ-117А к вертолету Ми-8, которые преступник пытался вывезти для продажи, изъяты во время осмотра места происшествия.
Продолжаются первоочередные следственные действия в рамках уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (“Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ...”).
- Как сообщалось, СБУ подозревает полицейского во взятке в 200 тысяч грн.
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