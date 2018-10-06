В Киеве легковой Suzuki сбил велосипедиста на Жилянской

6 октября, 2018, 19:14

В Киеве на улице Жилянской, неподалеку сквера Дмитрия Пешева, автомобиль Suzuki сбил велосипедиста

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами забрали врачи "скорой".

На место происшествия приехали друзья велосипедиста. Они говорят, что он уже попадал в подобное ДТП, но тогда водитель с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте аварии работает Нацполиция.

Ожидается прибытие следственно-оперативнной группы. Следователям придется установить обстоятельства ДТП.