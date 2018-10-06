В день выборов в Сейм неизвестные взломали в Латвии популярную соцсеть
При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, а также появлялись российский флаг и фотографии с российским диктатором Владимиром Путиным и российской армией, передает Delfi.lv.
На изображении был размещен такой текст:
"Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они не жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир".
Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил информационному агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv осуществлена кибератака. Деятельность портала была приостановлена на несколько часов.
Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесера сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.
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