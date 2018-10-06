В день выборов в Сейм неизвестные взломали в Латвии популярную соцсеть

6 октября, 2018, 20:56

Сегодня, 6 октября 2018 года, во второй половине дня была взломана латвийская социальная сеть Draugiem.lv, на которой разместили российскую пропаганду

При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, а также появлялись российский флаг и фотографии с российским диктатором Владимиром Путиным и российской армией, передает Delfi.lv.

На изображении был размещен такой текст:

"Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они не жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир".

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил информационному агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv осуществлена кибератака. Деятельность портала была приостановлена на несколько часов.

Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесера сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.