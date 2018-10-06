В 2019 году на ремонт дорог районного значения пойдет 17,7 млрд грн, - Гройсман
6 октября, 2018, 18:07
В следующем году правительство Владимира Гройсмана продолжит объемное финансирование ремонта местных автодорог
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.
"Мы утвердили план на 2018-2022 год – за 5 лет соединить все областные центры. В следующем году выделяем 17,7 млрд грн на местные дороги – в райцентрах, куда руки государства не доходили десятилетиями", - пообещал Гройсман.
Кроме того, он напомнил, что с сентября 2018-го Кабмин ввел новые нормы проектирования и строительства автомобильных дорог, "чтобы качество и уровень безопасности были такими, как в Европе".
"Это даст возможность избежать огромного вызова - смертности на дорогах. Поэтому будем ужесточать наши требования и контроль", - подчеркнул премьер.
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