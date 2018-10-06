Умерла известная оперная певица Монсеррат Кабалье

6 октября, 2018, 11:17

Оперная певица Монсеррат Кабалье умерла в возрасте 85 лет в Барселоне

Она уже в течение некоторого времени жаловалась на здоровье и в прошлом месяце ее положили в больницу, сообщает агентство Efe. Карьера певицы продолжалась 50 лет.

Монсеррат Кабалье начинала в Базельской и Бременской операх, а ее международным прорывом стала опера "Лукреция Борджиа" в Карнеги-холле в Нью-Йорке 1965 года.

Она продолжала выступать в Метрополитен-опера, операх Сан-Франциско и Вены.

Монсеррат Кабалье пела вместе с Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

Песня "Барселона", которую Кабалье записала вместе с Фредди Меркьюри в 1987 году, позже стала гимном Олимпийских игр 1992 года, которые состоялись в этом городе.

Кабалье пела на церемонии открытия вместе с Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом.

Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне, и в возрасте девяти лет ее приняли на учебу в музыкальный колледж Conservatori Liceu.

Она закончила обучение 1953 года и уехала в Италию, где пела незначительные роли.

Ее карьера начала стремительно развиваться после успешного выступления в роли Мими в опере "Богема" в Швейцарской государственной опере в Базеле.

В 1965 году она имела триумфальный дебют в США, где она исполнила главную роль в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" в Карнеги-холле.

Ее игра принесла Кабалье широкое признание за красоту голоса и ее драматическую интерпретацию, и сделал ее международной звездой.

Того же года она появлялась в операх "Кавалер розы" и "Свадьба Фигаро".

Невысокая, но импозантная, Кабалье восхищала зрителей по всему миру своей мощной личностью. Поклонники назвали ее La Superba - замечательной.

Карьере певицы мешало плохое здоровье. В 1985 году она провела три месяца в больнице с опухолью головного мозга, а также лечила проблемы с сердцем в 1993 году. Испанские СМИ сообщают, что похороны планируется провести в Барселоне в понедельник.