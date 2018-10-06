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Украина больше не понадобится помощь России в ремонте вертолетов, - Аваков

В Украине заработают 15 собственных вертолетных баз и центр обслуживания Airbus Helicopters. Благодаря этому Киев больше не будет нуждаться в российских комплектующих для ремонта своих вертолетов

Об этом во Франции заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Эспрессо.TV.

"Предварительно мы наметили около 15 точек базирования по всей стране наших вертолетных групп, ключевая из которых будет находиться в Нежине. В Кременчуге будет центр подготовки. Вдоль границ Украины и практически по каждому региону будут той или иной величины и необходимости центры", - пояснил министр.

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