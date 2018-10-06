Румыния проводит референдум о признании однополых браков
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"В Румынии в субботу, 6 октября, начался двухдневный референдум, на котором граждане должны определить, должна ли конституция содержать определение брака как союза между "мужчиной и женщиной". Сейчас в основном законе используется гендерно нейтральный термин "супруги", - говорится в сообщении .
Инициатива по изменению определения брака в конституции имеет широкую поддержку в консервативных политических и религиозных кругах. Движение "Коалиция за семью" собрало в стране с населением 20 млн человек три миллиона подписей с требованием к политикам изменить конституцию.
Если граждане на референдуме одобрят это изменение, это исключит возможность разрешения для однополых браков в будущем.
Результаты референдума будут действовать, если явка на нем составит не менее 30 процентов. Окончательные результаты ожидаются в понедельник, 8 октября.
Румыния декриминализировала гомосексуальность в 2001 году, но законодательством там не закреплена ни одна форма союза для однополых пар.
- Как сообщалось, в королевской семье Британии впервые заключили однополый брак.
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