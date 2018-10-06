Румыния проводит референдум о признании однополых браков

6 октября, 2018, 10:00

В Румынии проходит двухдневный референдум, на котором граждане должны определить: брак в конституции должен быть закреплен, как союз между "мужчиной и женщиной", или останется термин "супруги"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В Румынии в субботу, 6 октября, начался двухдневный референдум, на котором граждане должны определить, должна ли конституция содержать определение брака как союза между "мужчиной и женщиной". Сейчас в основном законе используется гендерно нейтральный термин "супруги", - говорится в сообщении .

Инициатива по изменению определения брака в конституции имеет широкую поддержку в консервативных политических и религиозных кругах. Движение "Коалиция за семью" собрало в стране с населением 20 млн человек три миллиона подписей с требованием к политикам изменить конституцию.

Если граждане на референдуме одобрят это изменение, это исключит возможность разрешения для однополых браков в будущем.

Результаты референдума будут действовать, если явка на нем составит не менее 30 процентов. Окончательные результаты ожидаются в понедельник, 8 октября.

Румыния декриминализировала гомосексуальность в 2001 году, но законодательством там не закреплена ни одна форма союза для однополых пар.