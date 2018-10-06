РПЦ должна признать участие в войне – заявление представителей церковных кругов России, Украины и ЕС

6 октября, 2018, 10:22

Церковный мир между Украиной и Россией возможен, но Русская Православная Церковь должна признать участие в войне. Такое убеждение высказали участники второго семинара комиссии “Правда, справедливость и примирение”

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Эта встреча представителей России, Украины и Евросоюза состоялась в Киеве 2-3 октября 2018 года на фоне, с одной стороны, войны, которая не прекращается уже более четыре с половиной года, а с другой – в преддверии ожидаемого получения Томоса от Константинопольского Патриархата, что впервые даст возможность Украине создать свою поместную православную церковь. По мнению участников встречи, это – особое время для того, чтобы начать диалог об острых вопросах истории, чтобы проложить путь к миру.

“Придерживаясь евангельских заповедей, церкви призваны быть миротворцами между враждующими сторонами и государствами. Выполнение этой задачи невозможно без стремления говорить непритворную правду в духе евангельской любви на языке, понятном обществу по обе стороны конфликта”, – говорится в совместном заявлении, которое подписали в частности епископы разных украинских церквей Евстратий Зоря, Александр Драбинко, Борис Гудзяк, известный публицист и правозащитник Мирослав Маринович, философ Константин Сигов из Украины, а из России историк Никита Петров из общества “Мемориал”, бывший редактор “Журнала Московской патриархии” Сергей Чапнин, журналист телеканала “Дождь” Константин фон Эггерт, российский журналист, специализирующийся на церковных вопросах Александр Солдатов.

Стремление говорить правду требовало от участников встречи констатировать тот факт, что большую негативную роль в войне сыграла Русская Православная Церковь, чью идеологию “русского мира” Кремль использовал как повод для оккупации Крыма и развязывания кровавой агрессии на Донбассе.

“Мы с сожалением вынуждены констатировать, что Русская Православная Церковь в полной мере разделяет ответственность за формирование идеологии конфронтации и нежелание принять суверенную украинскую государственность и украинскую нацию”, – говорится в заключительном заявлении. И все же участники встречи считают, что диалог нужен и возможен. Они говорят, что да, руководство РПЦ настроено сейчас только на конфронтацию с Украиной, еще и за ожидаемую потерю своего контроля над значительной частью украинских православных, но руководство РПЦ – это еще не вся церковь.

“В ситуации, когда официальные представители РПЦ, как в России, так и в Украине, не желают вести равноправный диалог с украинской стороной, эту ответственность берут на себя православные христиане, как верные Церкви и представители гражданского общества”, – говорится в совместном заявлении.