Россия перешла все возможные красные линии - бывшая госсекретарь США Райс
Об этом она заявила в интервью журналу Новое Время, комментируя вопрос, как долго еще Россия будет "тестировать границы дозволенного" - с учетом агрессии в Украине и применения нервно-паралитического вещества Новичок в британском Солсбери.
"Я считаю, что эти пределы уже перейдены, - подчеркнула Райс. - К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о коллективных санкциях против России в ответ на аннексию Крыма и действия на Донбассе. И, я думаю, важно продолжать".
В частности, добавила экс-Госсекретарь США, важно найти способ "отказаться от российского газа и "Северного потока", строительство которого она назвала "не очень хорошей идеей".
Райс также отметила, что в контексте сдерживания России необходимым является и поддержка украинской армии со стороны стран Запада, в частности США.
"В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю дислокацию хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии. Российское правительство уже пересекло все возможные красные линии и заслуживает адекватного ответа", - резюмировала она.
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