"Умные остановки" в Хмельницком: электроника, подзарядки, видеокамеры, Wi-Fi

6 октября, 2018, 22:34

В Хмельницком появились "умные остановки", где есть электронное табло, подзарядки для мобильных и планшетов и бесплатный Wi-Fi

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается, информация в режиме реального времени попадает на информационное табло благодаря GPS-навигации, встроенной в транспортную систему города. Такой подход начал работать еще три года назад, впрочем GPS-трекер тогда был установлен только на 7-ми маршрутах. Однако, теперь им оснащены все хмельницкие автобусы и троллейбусы.

"Кто это придумал, то ему 12 баллов", - комментируют ноу-хау хмельничане.

При этом ни копейки на все новации город не тратил.

"Все остановки были сделаны за средства инвестора, который нам обеспечивает GPS-навигацию общественного транспорта. За обслуживание GPS перевозчики платят, а за обслуживание остановок будет платить наше коммунальное предприятие "Электротранс". Это небольшие деньги. Если брать электроэнергию, то это 150 грн в месяц - одна остановка. И плюс уборка", - говорит заместитель городского головы Хмельницкого, "свободовец" Андрей Бондаренко.

Пока что в городе четыре "умные остановки". Расположены они таким образом, что через них проходят практически все маршруты, с помощью специальной программы могут отслеживать движение транспорта как горожане, так и диспетчері управления транспорта. Если видно, что перевозчик нарушает график движения или маршрут, город расторгает с ним договор.

Кроме того, на каждой "умной остановке" есть камера видеонаблюдения, а стекло на них имеет противовандальные защитные свойства.

До конца 2018 года в Хмельницком обустроят еще две "умные остановки".