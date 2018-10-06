"Умные остановки" в Хмельницком: электроника, подзарядки, видеокамеры, Wi-Fi
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
Как отмечается, информация в режиме реального времени попадает на информационное табло благодаря GPS-навигации, встроенной в транспортную систему города. Такой подход начал работать еще три года назад, впрочем GPS-трекер тогда был установлен только на 7-ми маршрутах. Однако, теперь им оснащены все хмельницкие автобусы и троллейбусы.
"Кто это придумал, то ему 12 баллов", - комментируют ноу-хау хмельничане.
При этом ни копейки на все новации город не тратил.
"Все остановки были сделаны за средства инвестора, который нам обеспечивает GPS-навигацию общественного транспорта. За обслуживание GPS перевозчики платят, а за обслуживание остановок будет платить наше коммунальное предприятие "Электротранс". Это небольшие деньги. Если брать электроэнергию, то это 150 грн в месяц - одна остановка. И плюс уборка", - говорит заместитель городского головы Хмельницкого, "свободовец" Андрей Бондаренко.
Пока что в городе четыре "умные остановки". Расположены они таким образом, что через них проходят практически все маршруты, с помощью специальной программы могут отслеживать движение транспорта как горожане, так и диспетчері управления транспорта. Если видно, что перевозчик нарушает график движения или маршрут, город расторгает с ним договор.
Кроме того, на каждой "умной остановке" есть камера видеонаблюдения, а стекло на них имеет противовандальные защитные свойства.
До конца 2018 года в Хмельницком обустроят еще две "умные остановки".
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