Пилота вертолета, в котором разбился замгенпрокурора России, застрелили еще до аварии двумя выстрелами в спину, - СМИ
6 октября, 2018, 22:56
Пилот Станислав Михнов, вероятно, был застрелен двумя выстрелами в спину до столкновения с землей вертолета AS-350 B3, в котором находился заместитель российского генпрокурора Саак Карапетян
Об этом со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах сообщает радіостанці Говорит Москва.
По данным собеседника радиостанции, отверстия были оставлены пулями калибра 5.45, одна из них пробила лопатку пилота.
Ранее предварительной причиной трагедии назывались сложные метеоусловия, через которые 54-летний пилот Михнов не справился с управлением, и транспортное средство зацепился в темноте за деревья.
Целью полета Карапетяна с компанией называется охота.
- Вертолет разбился 3 октября 2018 года. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе заместитель генерального прокурора России.
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