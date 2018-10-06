Причастных к ночной стрельбе в киевском кафе задержали

6 октября, 2018, 13:22

Полиция задержала трех человек, причастных к ночной стрельбе в столичном кафе, в результате чего ранены двое охранников

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Трех злоумышленников доставили для проведения следственных действий. Мужчину, который стрелял в охранников, уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские изъяли стреляные гильзы и оружие, из которого, вероятно, стреляли. Их отправят на экспертизу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в дежурную часть Дарницкого управления полиции в 4:25 поступило сообщение о том, что на улице Михаила Гришко в кафе возникла драка и стрельба.

Выяснилось, что конфликт начали трое нетрезвых мужчин. Когда их попытались успокоить работники заведения, они устроили драку, а один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Одного из правонарушителей задержали на месте преступления, еще двоих - полицейские поймали неподалеку.

Следователи провели первоочередные действия, в частности тщательный осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и очевидцами, а затем начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.