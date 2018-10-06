Первые польские миллиардеры были связаны с Компартией и спецслужбами, - писатель Бронислав Вильдштайн

6 октября, 2018, 15:21

Известные представители польских олигархических групп 90-ых гг. "выходили из среды спецслужб"

Об этом известный польский журналист, писатель, член коллегии Института национальной памяти (Варшава) Бронислав Вильдштайн рассказал в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковським" на телеканале Еспресо.TV.

"Они делали мощные карьеры, эти самые поляки первых лет Независимости. Они в огромной степени были людьми, связанными со спецслужбами, людьми, выходившими из среды спецслужб", - отметил он.

По словам Вильдштайна, ярким примером такой тенденции было дело FOZZ.

"Сейчас, например, в Польшу экстрадировали Дариуша Пшивечерского, такого себе парня с ГК, то есть из Центрального Комитета. Его в свое время подавали как пример трансформации - из партийной номенклатуры в партийный бизнес. Но он был одним из организаторов так называемой аферы FOZZ, которая в свое время действительно была гигантской. Это сотни миллионов долларов, если не больше", - пояснил исследователь.

Речь идет о событиях в конце 80-ых. - в начале 90-ых гг.

"Коммунисты решили скупать зарубежные долговые обязательства на вторичном рынке. И тогда было придумано, что долги будут скупаться значительно дешевле, но это все должно держаться в тайне, и поэтому не контролировалось. То есть, средства, которые государство формально выделило на выкуп этих долгов, разошлись между разными субъектами", - отметил Вильдштайн.

И после прекращения существования подконтрольной СССР коммунистической Польской Народной Республики (ПНР) выведенные таким образом суммы, добавил журналист, стали основой для ряда новообразованных "бизнеса, масс-медиа, центров общественного мнения, юридических корпораций".

Справка

Бронислав Вильдштайн прославился тем, что обнародовал "список Вильдштайна": рассекреченный каталог сотрудников коммунистической тайной полиции, их осведомителей и лиц, пригодных к вербовке. В свое время это вызвало большой скандал в Польше.

Также он является автором документального исследования под названием "Длинная тень ПНС или Декоммунизация, которой не было", в котором, в частности, ссылаясь на архивные данные, утверждает, что глава 10-миллионного независимого профсоюза "Солидарность" Лех Валенса в свое время сотрудничал с госбезопасностью и имел оперативный псевдоним "Болек". В то же время, Вильдштайн не исключает, что Валенса пытался "играть свою игру" со спецслужбами.