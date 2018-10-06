Патрульного, подозреваемого в избиении пассажиров метро в Харькове, отпустили под домашний арест

6 октября, 2018, 13:52

Суд отпустил под домашний арест четвертого патрульного, который подозревается в избиении пассажиров метро в Харькове

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Виктория Дубовик.

"Сейчас всем четырем полицейским избраны меры пресечения. Трое из них в следственном изоляторе, то есть им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Четвертому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляцию, и мы надеемся, что на следующей неделе она будет рассмотрена", - рассказала она.

На данный момент, по ее данным, патрульным инкриминировали четыре эпизода возможной преступной деятельности.

"О инкриминируемых преступлениях: это две статьи уголовного кодекса - превышение служебных полномочий и получение неправомерной выгоды. На данный момент инкриминируется четыре эпизода возможной преступной деятельности. Это два избиения и два факта получения взятки", - сказала Дубовик.

По мнению пресс-секретаря, этих правоохранителей ждет суровый приговор и они не смогут вернуться к работе в правоохранительных органах.