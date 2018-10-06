Парубий призвал патриарха Грузии поддержать Томос для Украины

6 октября, 2018, 21:36

Председатель Верховной Рады, представитель "Народного фронта" Андрей Парубий призвал православного патриарха Грузии Илию II, с которым он встретился накануне в Тбилиси, поддержать предоставление Томоса Украине

Об этом передает Еспрессо.TV.

В свою очередь, патриарх подчеркнул, что Грузинская православная церковь будет молиться за мир и единство в Украине.

Киев получит Томос, убежден он.

Кроме того, председатель Верховной Рады встретился с двумя экзархами Вселенского патриарха и пригласил Варфоломея посетить Украину, чтобы выступить в парламенте.

"Я не могу всех вещей рассказать, но я могу сказать, что есть оптимистичное видение относительно изучения ситуации в Украине и я уверен, что будет их положительный доклад Вселенскому патриарху Варфоломею. И я надеюсь, что их миссия в Украине уже стала и станет еще более важным этапом на пути к получению Томоса и появлению Украинской православной автокефальной церкви", - рассказал Парубий.