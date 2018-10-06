Парубий призвал патриарха Грузии поддержать Томос для Украины
Об этом передает Еспрессо.TV.
В свою очередь, патриарх подчеркнул, что Грузинская православная церковь будет молиться за мир и единство в Украине.
Киев получит Томос, убежден он.
Кроме того, председатель Верховной Рады встретился с двумя экзархами Вселенского патриарха и пригласил Варфоломея посетить Украину, чтобы выступить в парламенте.
"Я не могу всех вещей рассказать, но я могу сказать, что есть оптимистичное видение относительно изучения ситуации в Украине и я уверен, что будет их положительный доклад Вселенскому патриарху Варфоломею. И я надеюсь, что их миссия в Украине уже стала и станет еще более важным этапом на пути к получению Томоса и появлению Украинской православной автокефальной церкви", - рассказал Парубий.
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