Отток кадров из ВСУ: "На два увольняющихся контрактника приходит один-полтора"

6 октября, 2018, 17:21

До конца 2018 года из рядов ВСУ уволятся 30 тысяч военных

Такую цифру руководитель правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут озвучил в эфире еженедельной студии "Эфир 4_5_0" на телеканале Еспресо.TV.

"Весной этого года озвучивали информацию, что до конца года Вооруженные Силы планируют покинуть около 30 тыс. военнослужащих. А численность личного состава ВСУ по штату должно составлять около 250 тыс. То есть это (30 тыс., - ред.) довольно много. Учитывая же, что у нас фактически в армии не 250 тыс., а гораздо меньше - 60-70% (от этого количества, - ред.), то 30 тыс. это довольно значительная цифра. При этом количества новых контрактников, которые приходят, не хватает не только чтобы перекрывать отток кадров, но и чтобы увеличить укомплектованность частей", - пояснил он.

Эксперт отметил, что пик оттока приходится именно на 2018 год, поскольку ранее немало военных не могли уйти со службы.

"Была законодательная коллизия - когда люди подписали срочный контракт на 3-5 лет и контракт до конца особого периода, и по завершении своих трех лет они не могли спокойно уволиться, поскольку в законе была "дырка" и они продолжали служить. Кто еще 2 года, кто-то реально 3 года... Это было сильным деморализирующим фактором", - отметил Чмут.

При этом, по последним данным, в течение первого полугодия этого (2018, - ред.) года, до июня месяца включительно с ВСУ заключило контракт 17 тыс. воинов, добавил Чмут.

Если сопоставить эту цифру с уже упомянутыми 30 тыс. тех, кто уйдет в этом году со службы, то получается соотношение 1:2.

"На два контрактника, которые увольняются, приходит один-полтора", - отметил Чмут.