Нацсовет уже прекратил ретрансляцию 81 российского телеканала
Об этом заявил в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на Прямом канале член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
"Национальный совет последовательно выпалил 81 российский телеканал, которые спокойно работали в Украине до 2014 года. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер+", а в Украине работали 84 российские телеканала", - сказал он.
По словам Костинского, ретрансляцию российских каналов на территории Украины было прекращено из-за нарушения различных норм украинского законодательства: нарушение закона о телевидении и радиовещании и закона о рекламе.
"То есть у нас были полномочия это сделать, и мы это сделали", - добавил он.
- Как сообщалось, Нацсовет назвал телеканалы, которые не выполняют языковые квоты.
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