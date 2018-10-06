Нацсовет уже прекратил ретрансляцию 81 российского телеканала

6 октября, 2018, 14:15

До 2014 года в Украине работало 84 российских телеканала, сейчас прекращено ретрансляцию 81 из них

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на Прямом канале член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Национальный совет последовательно выпалил 81 российский телеканал, которые спокойно работали в Украине до 2014 года. Представьте себе, в России не было фактически ни одного украинского телеканала, кроме "Интер+", а в Украине работали 84 российские телеканала", - сказал он.

По словам Костинского, ретрансляцию российских каналов на территории Украины было прекращено из-за нарушения различных норм украинского законодательства: нарушение закона о телевидении и радиовещании и закона о рекламе.

"То есть у нас были полномочия это сделать, и мы это сделали", - добавил он.