На Закарпатье можно создать европейский газовый хаб, - Ехануров

6 октября, 2018, 20:31

Украине следует со всей ответственностью подойти к вопросу технического ответа на газопроводы "Северный поток-2" и "Танап" (Туркменистан-Азербайджан-Турция), которые будут игнорировать транзитные возможности нашей ГТС

Об этом кандидат экономических наук, премьер-министр Украины в 2005-2006 годах Юрий Ехануров заявил вечером 6 октября 2018 года в эфире программы "МаринаД" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV

"Нам надо хорошенько думать над тем, а каким может быть украинский ответ на эти вопросы... Каким образом мы можем использовать подземные хранилища газа, которые есть у нас на Закарпатье. Там где-то 27 млрд куб. м газа. Если поработать, там можно сделать 30-31 млрд куб. м. То есть замечательный европейский хаб мог бы быть газовый. И если бы мы нормально эту тему отработали, с той точки зрения, что это международная корпорация, которая закупает газ независимо ни от кого", - пояснил политик.

По его словам, подобный хаб можно было бы "закольцевать" с Польшей и Словакией.

"А теперь напомню: поляки со словаками подписали договор и в 2022 году будет работать газопровод из Балтийского моря на Словакию. А там рукой подать до нашего Закарпатья. И таким образом можно было бы закольцевать эту проблему. Нам очень внимательно надо смотреть, у нас столько классных специалистов!" - добавил экс-премьер.

При этом "Северный поток-2" он назвал "антиукраинским проект" и выразил сомнение в том, что он успешно заработает уже в 2020 году.