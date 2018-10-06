На Прикарпатье восстановят узкоколейку до "Кедровой палаты" Андрея Шептицкого

6 октября, 2018, 16:46

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа вместе с Брошнив-Осадской объединенной территориальной громадой работает над проектом восстановления старой узкоколейки

Об этом во время Ярмарки вакансий в Ивано-Франковске заявила профессор кафедры финансов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Лилиана Гораль, пишет Курс.

"Брошнив-Осадская ОТГ хочет реконструировать старую колею, используя ее для перевозки леса и туристических услуг. Это старая узкоколейка. Сейчас мы делаем технико-экономическое обоснование проекта, с которым объединенная громада будет работать уже с европейскими структурами", - сообщила Гораль.

Известно, что речь идет об узкоколейке, соединявшей в свое время поселок Брошнив-Осада с Осмолодой. Ее протяженность - около 70 км. Узкоколейка существовала еще во времена Австро-Венгрии и была проложена к резиденции митрополита Шептицкого, известной под названием "Кедровая палата", расположенной в урочище Пидлюте Рожнятовского района.

Ранее на этой узкоколейке работал отец главы УГКЦ Святослава (Шевчука).

На создание проекта восстановления узкоколейки из областного бюджета направлено 50 тыс. грн.