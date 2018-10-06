На линии фронта: 9 обстрелов, ранены 2 украинских воина

6 октября, 2018, 19:37

В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - трижды из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом говорится в информационном сообщении о положении в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по состоянию на 18:00 субботы, 6 октября 2018 года.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское", - отмечают военные.

Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутова и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям возле Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - отмечает руководство ООС.