На линии фронта: 9 обстрелов, ранены 2 украинских воина
Об этом говорится в информационном сообщении о положении в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) по состоянию на 18:00 субботы, 6 октября 2018 года.
"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское", - отмечают военные.
Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутова и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям возле Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - отмечает руководство ООС.
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