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Младенец получил ожоги во время пожара на Днепропетровщине

6 октября в 10:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Абрикосовой поселка Кочережки Павлоградского района. По указанному адресу направлено дежурное отделение 27 государственной пожарно-спасательной части 6 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем было повреждено домашнее имущество на площади 1 кв.м, передает пресс-служба ГСЧС.

Пожар ликвидирован местными жителями до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

На пожаре получил ожоги тела мальчик 2017 года рождения.

Работники скорой медицинской помощи пострадавшего направили в Центральную районную больницу города Павлоград.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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