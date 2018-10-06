Младенец получил ожоги во время пожара на Днепропетровщине

6 октября, 2018, 18:31

6 октября в 10:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Абрикосовой поселка Кочережки Павлоградского района. По указанному адресу направлено дежурное отделение 27 государственной пожарно-спасательной части 6 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области