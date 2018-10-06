Младенец получил ожоги во время пожара на Днепропетровщине
6 октября, 2018, 18:31
6 октября в 10:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Абрикосовой поселка Кочережки Павлоградского района. По указанному адресу направлено дежурное отделение 27 государственной пожарно-спасательной части 6 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем было повреждено домашнее имущество на площади 1 кв.м, передает пресс-служба ГСЧС.
Пожар ликвидирован местными жителями до прибытия пожарно-спасательного подразделения.
На пожаре получил ожоги тела мальчик 2017 года рождения.
Работники скорой медицинской помощи пострадавшего направили в Центральную районную больницу города Павлоград.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
- Напомним, жительница Константиновки, что на Донетчине, помогла спасти от замерзания 5-летнюю девочку, воспользовавшись мобильным приложением "Полиция 102".
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