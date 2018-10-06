Лукашенко не уберут, но Беларусь опустят до уровня Абхазии, - политолог о планах Москвы
Об этом рассказал независимый белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковським" на телеканале Еспресо.TV.
"Кремль применяет все механизмы, в частности экономические, не для того чтобы убрать Лукашенко, а чтобы сделать его полностью ручным и контролируемым, как это было в 90-е годы. Чтобы прекратить всяческие его заигрывание с Западом и превратить Беларусь по уровню политической и экономической самостоятельности в какую-нибудь Абхазию, например", - отметил он.
В свою очередь, добавил Усов, Лукашенко не желает идти на конфронтацию с Россией, понимая, что "от Кремля можно ожидать чего угодно".
"При том, что политической возможности противостоять России (у Лукашенко, - ред.) нет никакой, по той простой причине, что за 24 года Беларусь превращена в экономический придаток России. А в условиях отсутствия экономической самостоятельности да еще если говорить о том, что авторитарный режим в Беларуси не проевропейский, а пророссийский, то искать какую-то стратегию выхода из тупика просто не имеет смысла. Потому что для этой стратегии необходимо новое сознание, новый президент, новое политическое руководство", - подчеркнул эксперт.
В то же время, появление летом в соцсетях слухов об "инсульте" у Лукашенко или о возможности устранения его Кремлем, как считает Усов, является делом рук руководства РФ, котрое таким образом собиралось психологически нажать на президента Беларуси во время его переговоров с Путиным в Сочи.
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