Гройсман: объем дорожных работ в этом году - беспрецедентный, количество проверок идет на тысячи

6 октября, 2018, 16:23

В этом году правительство Украины в рамках воплощения Стратегии развития дорожного хозяйства страны обеспечило выполнение рекордного объема дорожных работ, который превышает показатели прошлых лет. При этом количество лабораторных проверок качества дорожного полотна идет на тысячи

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.

"В этом году мы обеспечили беспрецедентный уровень и объем ремонта, реконструкции дорог - по каждому региону. Мы не беремся за дело, чтобы потом его бросить. Мы ежегодно перевыполняем даже те задачи, которые ставим перед собой. В следующем году закладываем 56 млрд грн на выполнение дорожных работ ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что главный показатель эффективности всех шагов - качественные и безопасные дороги, которых становится все больше. За процессом наблюдают Государственная аудиторская служба, ведущая финансовый учет, а также специалисты ГП "Дорожный контроль качества".

"Госаудитслужба постоянно проверяет финансовую отчетность, плюс существует система лабораторных исследований. Бригады делают пробы и определяют, соответствует ли технология нормам. Ни одной гривни мы не платим за плохо сделанные дороги. В этом году проведено около 3 тыс. таких исследований. Плюс 300-400 различных проверочных мероприятий, которые позволяют добиваться качества ", - сообщил руководитель украинского правительства.

Показательно, подчеркнул премьер-министр, что и местная власть приобщается к процессу - путем использования ресурса, поступившего в рамках реформы децентрализации. Вместе с тем, по областям, где дорожные работы ведутся плохо и без соблюдения сроков, будут сделаны выводы.

"Люди не могут ждать, когда власть построит дорогу. Мы приняли Стратегию, нашли ресурс. Надо организационно над этим вопросом работать", - добавил Гройсман.