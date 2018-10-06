Гройсман: объем дорожных работ в этом году - беспрецедентный, количество проверок идет на тысячи
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.
"В этом году мы обеспечили беспрецедентный уровень и объем ремонта, реконструкции дорог - по каждому региону. Мы не беремся за дело, чтобы потом его бросить. Мы ежегодно перевыполняем даже те задачи, которые ставим перед собой. В следующем году закладываем 56 млрд грн на выполнение дорожных работ ", - сказал Гройсман.
Он отметил, что главный показатель эффективности всех шагов - качественные и безопасные дороги, которых становится все больше. За процессом наблюдают Государственная аудиторская служба, ведущая финансовый учет, а также специалисты ГП "Дорожный контроль качества".
"Госаудитслужба постоянно проверяет финансовую отчетность, плюс существует система лабораторных исследований. Бригады делают пробы и определяют, соответствует ли технология нормам. Ни одной гривни мы не платим за плохо сделанные дороги. В этом году проведено около 3 тыс. таких исследований. Плюс 300-400 различных проверочных мероприятий, которые позволяют добиваться качества ", - сообщил руководитель украинского правительства.
Показательно, подчеркнул премьер-министр, что и местная власть приобщается к процессу - путем использования ресурса, поступившего в рамках реформы децентрализации. Вместе с тем, по областям, где дорожные работы ведутся плохо и без соблюдения сроков, будут сделаны выводы.
"Люди не могут ждать, когда власть построит дорогу. Мы приняли Стратегию, нашли ресурс. Надо организационно над этим вопросом работать", - добавил Гройсман.
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