Эксперт рассказал, почему военные увольняются из рядов ВСУ

6 октября, 2018, 19:43

Уровень комплектации военными специалистами определенного батальона или бригады ВСУ зависит от "наличия инфраструктуры" и командира

Об этом руководитель правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут рассказал в эфире еженедельной студии "Эфир 4_5_0" на телеканале Еспресо.TV.

"В Военно-морскьих силах сейчас идет отток среднего звена кадров, то есть капитанов 1-го ранга, полковников, это люди, которые служат 7, 8, 10, 15 лет, которые уже стали специалистами, профессионалами, но которые еще молоды и учились где-то за границей, а потому помнят боевые корабли и полноценные дальние походы, которые знают, что такое реальная корабельная служба и служба именно на море, на кораблях. И сейчас они уходят, потому что нет социального обеспечения, нет жилья, а зарплата не позволяет нормально снимать жилье в Одессе, например. Нет возможности заботиться о семье и они увольняются и находят себя в гражданской жизни на значительно более высокой зарплате", - отметил эксперт.

Кроме того, некоторые сухопутные части, даже не находясь в АТО, живут в палатках на полигонах, добавил он.

"Это тоже деморализует и из таких частей тоже уходят люди, потому что они устали 2-3 года служить без возможности нормального отдыха, нормальной жизни в небоевых условиях", - пояснил Чмут.

При этом, по его словам, лучше ситуация в "старых частях", то есть в тех, которые сформированы до 2014 года, и там, где командир заботится о бытовых условиях и материально-техническом обеспечении своих бойцов. Именно поэтому, как отметил Чмут, чем лучше поставлена хозяйственная сторона жизнедеятельности подразделения, тем выше у него процент комплектации воинами-контрактниками:

"Там где умелые командиры, там укомплектованность (личным составом, - ред.) выше. Люди переходят туда, где нормальные командиры, где можно нормально служить".

Перед этим, тоже в сегодняшнем эфире, Чмут рассказал о состоянии дел с оттоком контрактников из ВСУ.