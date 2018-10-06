Эксперт рассказал, почему военные увольняются из рядов ВСУ
Об этом руководитель правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут рассказал в эфире еженедельной студии "Эфир 4_5_0" на телеканале Еспресо.TV.
"В Военно-морскьих силах сейчас идет отток среднего звена кадров, то есть капитанов 1-го ранга, полковников, это люди, которые служат 7, 8, 10, 15 лет, которые уже стали специалистами, профессионалами, но которые еще молоды и учились где-то за границей, а потому помнят боевые корабли и полноценные дальние походы, которые знают, что такое реальная корабельная служба и служба именно на море, на кораблях. И сейчас они уходят, потому что нет социального обеспечения, нет жилья, а зарплата не позволяет нормально снимать жилье в Одессе, например. Нет возможности заботиться о семье и они увольняются и находят себя в гражданской жизни на значительно более высокой зарплате", - отметил эксперт.
Кроме того, некоторые сухопутные части, даже не находясь в АТО, живут в палатках на полигонах, добавил он.
"Это тоже деморализует и из таких частей тоже уходят люди, потому что они устали 2-3 года служить без возможности нормального отдыха, нормальной жизни в небоевых условиях", - пояснил Чмут.
При этом, по его словам, лучше ситуация в "старых частях", то есть в тех, которые сформированы до 2014 года, и там, где командир заботится о бытовых условиях и материально-техническом обеспечении своих бойцов. Именно поэтому, как отметил Чмут, чем лучше поставлена хозяйственная сторона жизнедеятельности подразделения, тем выше у него процент комплектации воинами-контрактниками:
"Там где умелые командиры, там укомплектованность (личным составом, - ред.) выше. Люди переходят туда, где нормальные командиры, где можно нормально служить".
Перед этим, тоже в сегодняшнем эфире, Чмут рассказал о состоянии дел с оттоком контрактников из ВСУ.
- Военная студия "Эфир 4_5_0" выходит на Еспресо.TV каждую субботу в 17:05.
- Постоянные гости студии - Александр Аргат и Тарас Чмут.
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