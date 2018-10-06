Адвокаты и родные Сенцова и Сущенко передали от них письма для Геращенко

6 октября, 2018, 10:45

Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко в пятницу получила письма от политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я получила два письма. В несколько предложений. Одно написано такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы", - отметила Геращенко.

Она уточнила, что письма от Сущенко и Сенцова ей передали их адвокаты и родные.

"Это личные письма. Написаны очень сильными людьми, которые верят в Украину. За это и осуждены", - добавила Геращенко, не раскрывая содержание писем.