Адвокаты и родные Сенцова и Сущенко передали от них письма для Геращенко
6 октября, 2018, 10:45
Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко в пятницу получила письма от политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Сегодня я получила два письма. В несколько предложений. Одно написано такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы", - отметила Геращенко.
Она уточнила, что письма от Сущенко и Сенцова ей передали их адвокаты и родные.
"Это личные письма. Написаны очень сильными людьми, которые верят в Украину. За это и осуждены", - добавила Геращенко, не раскрывая содержание писем.
- Как сообщалось, Сущенко написал обращение к украинцам перед этапом в колонию.
- Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного понесло непоправимый вред.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика