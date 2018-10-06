74-летний экс-канцлер Германии Герхард Шредер в пятый раз женился

6 октября, 2018, 07:45

74-летний бывший канцлер Германии Герхард Шредер женился на гражданке Южной Кореи Ким Со Йон, младшей на 25 лет

Для 74-летнего Шредера этот брак стал пятым, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Новой жене экс-канцлера 49 лет, она долгое время работала переводчицей. Известно, что Герхард и Ким познакомились в 2016 году на международном форуме и начали встречаться еще тогда, когда оба находились в официальном браке. Со своей четвертой женой Шредер прожил 20 лет, у пары родилось трое детей.

Расписались Герхард и Ким еще в мае, однако решили устроить праздник для своих друзей и близких. Свадьбу отгуляли в фешенебельном отеле Adlon в центре Берлина. Вместо белого платья невеста выбрала корейский национальный костюм.

Праздник посетили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, бывшие члены правительства Шредера. Пришел на церемонию бракосочетания и министр иностранных дел Турции Мевлют Кавушоглу. Приглашали ли президента России Владимира Путина, которого считают близким другом Шредера - не известно.

Медовый месяц молодожены проведут в Германии, путешествуя по стране, посещая разные места. Таким было желание новоиспеченной фрау Шредера, хоть она и достаточно давно живет в Германии.