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Исчез президент Интерпола


фото: en.people.cn
Во Франции открыто расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея

Об этом сообщает BFMTV.

64-летний Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября.

Сегодня 5 октября, его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе, подала заявку об исчезновении французской полиции.

До избрания в ноябре 2016 года президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.

 

 
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