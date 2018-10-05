Исчез президент Интерпола
5 октября, 2018, 14:20
Во Франции открыто расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея
Об этом сообщает BFMTV.
64-летний Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября.
Сегодня 5 октября, его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе, подала заявку об исчезновении французской полиции.
До избрания в ноябре 2016 года президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.
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