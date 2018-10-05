Япония позволит редактировать геном человеческих эмбрионов
Об этом пишет Nature.
Законодательство Японии прямо не запрещает редактировать человеческий геном, но до сих пор власти не публиковали конкретных рекомендаций по этому поводу.
Это важный шаг: много стран запрещают подобные технологии, позволяя заниматься генным редактированием в нерепродуктивных взрослых клетках.
По словам биоэтика из Университета Хоккайдо в Саппоро Тецуя Исии, ранее правительство максимально нейтрально относилось к этой области биологии, но сейчас, по сути, легализовало вмешательства в геном человека.. Кроме того, правило о запрете размножения генетически модифицированных людей не является юридически обязательным.
Манипулирование ДНК у эмбрионов позволит ученым понимать, как происходит раннее развитие человека. В долгосрочной перспективе технология изменения генома позволит избежать генетических мутаций, которые вызывают серьезные заболевания.
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На сегодняшний день в мире было проведено восемь крупных исследований по редактированию генов человека. Большинство из них проведены в Китае и США, где использование этой технологии не нарушает никаких законов, однако может произойти только при частном финансировании. Еще несколько прошли в Великобритании - компании, которые хотят заниматься этим, обязаны получить разрешение от специальной комиссии.
- Ученые изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне: слепые тетры Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по два часа в сутки и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
- А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивы к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
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