Япония позволит редактировать геном человеческих эмбрионов

5 октября, 2018, 11:38

Экспертная комиссия при Министерстве здравоохранения и науки Японии выпустила правила по проведению экспериментов по редактированию человеческих эмбрионов в лаборатории

Об этом пишет Nature.

Законодательство Японии прямо не запрещает редактировать человеческий геном, но до сих пор власти не публиковали конкретных рекомендаций по этому поводу.

Это важный шаг: много стран запрещают подобные технологии, позволяя заниматься генным редактированием в нерепродуктивных взрослых клетках.

По словам биоэтика из Университета Хоккайдо в Саппоро Тецуя Исии, ранее правительство максимально нейтрально относилось к этой области биологии, но сейчас, по сути, легализовало вмешательства в геном человека.. Кроме того, правило о запрете размножения генетически модифицированных людей не является юридически обязательным.

Манипулирование ДНК у эмбрионов позволит ученым понимать, как происходит раннее развитие человека. В долгосрочной перспективе технология изменения генома позволит избежать генетических мутаций, которые вызывают серьезные заболевания.

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На сегодняшний день в мире было проведено восемь крупных исследований по редактированию генов человека. Большинство из них проведены в Китае и США, где использование этой технологии не нарушает никаких законов, однако может произойти только при частном финансировании. Еще несколько прошли в Великобритании - компании, которые хотят заниматься этим, обязаны получить разрешение от специальной комиссии.