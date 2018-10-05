Xiaomi показала концепт "умного дома" для Марса
5 октября, 2018, 18:30
Дизайнеры Open Architecture вместе с Xiaomi показали прототип дома для жизни на Марсе Mars Case в виде белой полукапсулы или коробки
Об этом пишет Desingboom.
Дом маленький: он имеет размеры 2,4 × 2,4 × 2 м, в нем предусмотрена естественная циркуляция энергии и возможность переработки отходов.
То есть, дом может возвращать воду, кислород и энергию обратно в систему с помощью переработки тепла, газов и конденсата - это поможет сократить количество необходимых для жизни ресурсов.
Xiaomi предлагает синхронизировать дом с техникой компании и управлять им через смартфон. Проект установят на Национальном стадионе Пекина в рамках дизайн-показов.
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