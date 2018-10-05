Xiaomi показала концепт "умного дома" для Марса

5 октября, 2018, 18:30

Дизайнеры Open Architecture вместе с Xiaomi показали прототип дома для жизни на Марсе Mars Case в виде белой полукапсулы или коробки

Об этом пишет Desingboom.

Дом маленький: он имеет размеры 2,4 × 2,4 × 2 м, в нем предусмотрена естественная циркуляция энергии и возможность переработки отходов.

То есть, дом может возвращать воду, кислород и энергию обратно в систему с помощью переработки тепла, газов и конденсата - это поможет сократить количество необходимых для жизни ресурсов.

Xiaomi предлагает синхронизировать дом с техникой компании и управлять им через смартфон. Проект установят на Национальном стадионе Пекина в рамках дизайн-показов.