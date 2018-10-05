Всемирный Конгресс Украинцев приветствует Заключительное заявление комитета Ассоциации ЕС-Украина

5 октября, 2018, 10:51

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) приветствует Заключительное заявление и рекомендации Парламентского комитета Ассоциации ЕС-Украина (ПКА), принятые по результатам Восьмого заседания ПКА 17-19 сентября 2018 г. во Львове и Ивано-Франковске

Об этом сообщает Еспресо.TV.

ПКА подтвердил свою дальнейшую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в то же время еще раз осуждая агрессивную и экспансионистскую политику Российской Федерации, что дестабилизирует общую безопасную ситуацию как в Украине, так и в целом в Европе.

ВКУ приветствует призывы ПКА в ЕС назначить специального посланника ЕС по вопросам Востока Украины и Крыма и поддержать развертывание настоящей миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В контексте развития отношений между ЕС и Украиной СКУ присоединяется к ПАК в признании нынешних достижений в украинских реформах во многих сферах деятельности, которые усиливают интеграцию Украины в ЕС, и в подтверждении, что выполнение условий Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной является лишь началом будущих отношений между ЕС и Украиной.

ВКУ также поддерживает ПАК в одобрении инициирования Президентом Украины Петром Порошенко законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся стратегического курса Украины к полноправному членству в ЕС и НАТО.

Приветствуя антикоррупционные меры, которые были введены в Украине, СКУ приобщается к ПАК в повторном призыве, чтобы Верховная Рада Украины как можно быстрее отменила положение, обязывающее деятелей гражданского общества, работающих в сфере борьбы с коррупцией, заполнять электронные декларации.

"Всемирный Конгресс Украинцев высоко оценивает всеобъемлющий характер Заявления и рекомендаций Парламентского комитета Ассоциации ЕС-Украина и готов и далее содействовать осуществлению реформ и дальнейшему развитию отношений между Украиной и ЕС", - заявил Президент ВКУ Евгений Чолий.

Отметим, что заседание Парламентского комитета Ассоциации ЕС-Украина проходило 17-19 сентября 2018 года во Львове и Ивано-Франковске. В частности, заседания продолжались под сопредседательством главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого и Дариуша Росати - сопредседатели ПКА Украина - ЕС.

"Для нас очень важно показать нашим европейским коллегам, что в Украине и в самом деле необычайно богатые, красивые, абсолютно европейские регионы. Такие (регионы) давно уже не являются просто членами Европы, а являются сердцем Европы", - подчеркнул Княжицкий.